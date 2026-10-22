Guarda silencio INPOJUVE, tras muerte de menor

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A dos días del fallecimiento de un niño dentro de las instalaciones del Instituto Potosino de la Juventud (INPOJUVE), ni la dependencia -a través de su director, Jesús Adolfo Rubio Velázquez-, ni la Fiscalía General del Estado se han pronunciado al respecto.

Y es que el pasado lunes por la noche las canchas del INPOJUVE fueron escenario de una tragedia, luego de que un infante perdiera la vida a consecuencia de las lesiones que se causó al caerle encima una portería móvil de futbol.

Ese día, el niño de cuatro años de edad acudió con sus familiares a las instalaciones del Instituto, en la avenida Salvador Nava Martínez, frente al distribuidor Juárez.

El menor se encontraba jugando en las canchas de futbol cuando en determinado momento otro niño se colgó y balanceó en el travesaño de una portería móvil y ésta cedió, desplomándose al piso golpeando al niño fuertemente en la cabeza. El padre del menor, al darse cuenta, de inmediato se lo llevó a una clínica del Seguro Social, en donde finalmente perdió la vida, a consecuencia de las lesiones que presentaba.

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De acuerdo a los testigos, al darse cuenta de el accidente algunos presentes empezaron a llamar a los cuerpos de emergencia, pero ante la tardanza de su arribo, el mismo padre del menor decidió llevárselo por su cuenta a la clínica, aunque por desgracia no hubo nada por hacer.

Cabe mencionar que las cuentas de redes sociales del Instituto han subido un total de tres publicaciones promocionando su feria de empleo, sin que se hayan pronunciado respecto al caso.

Se espera que las autoridades esclarezcan los hechos y determinen si hubo omisiones.