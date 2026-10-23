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Sheinbaum reacciona sobre club de golf de Carolina Viggiano

Se detectó que la senadora es dueña bienes en San Miguel de Allende, Guanajuato

Por El Universal

Octubre 23, 2026 10:52 a.m.
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Carolina Viggiano / Foto: Archivo

Carolina Viggiano / Foto: Archivo

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      La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que debe revisarse la declaración patrimonial de la senadora y secretaria general del PRI, Carolina Viggiano, ante los señalamientos de presunto enriquecimiento ilícito.

      Esto, luego de que se detectó que es dueña de un club de golf en San Miguel de Allende, Guanajuato, por lo que Sheinbaum pidió investigar el origen de los recursos de Viggiano.

      "Pues que se investigue de dónde llegaron los recursos. En todos estos casos tiene que haber relación entre tus ingresos y tus egresos para eso son tus declaraciones patrimoniales", dijo Sheinbaum.

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