Mujeres presas se beneficiarían con nuevo mecanismo legal

Por Ana Paula Vázquez

Agosto 24, 2025 03:00 a.m.
A
Mujeres presas se beneficiarían con nuevo mecanismo legal

Un grupo de entre 10 y 15 mujeres privadas de su libertad del Centro Penitenciario de Xolol, podrían verse beneficiadas por el nuevo mecanismo legal aprobado en el Congreso del Estado, que permitirá revisar condenas largas en San Luis Potosí, informó el abogado José Mario de la Garza Marroquí.

El Pleno del Congreso del Estado, aprobó reformas y adiciones a los artículos 57 y 80 de la Constitución local. El dictamen establece tres medidas centrales: devolver al gobernador la facultad de otorgar indultos; facultar al propio Congreso para conceder amnistías; y crear un comité encargado de evaluar casos de personas con sentencias definitivas que pudieran haber sufrido violaciones a sus derechos humanos, falta de defensa adecuada o la ausencia de perspectiva de género en su proceso.

De la Garza Marroquí explicó que la intención es revertir el cambio provocado por el caso de Sanjuana Maldonado, cuando la competencia para el indulto, quedó en manos del Legislativo.

Según el abogado, el objetivo es que el Ejecutivo, recupere la posibilidad de otorgar perdones, mientras que la amnistía, sería un procedimiento distinto, evaluado y decidido por una comisión del Congreso.

Sobre el alcance práctico de la reforma, el abogado señaló que se incluyó un artículo transitorio que otorga 180 días para que el Congreso presente la Ley de Amnistía y la Ley del Indulto en la entidad. El mecanismo sólo aplicará a personas con sentencias definitivas no a procesos en curso; las sentencias ya detectadas en Xolol oscilan entre los 50 y 70 años. De la Garza añadió que, aunque la discusión parte de casos femeninos como el de Sanjuana, el procedimiento podrá aplicarse también a hombres cuando corresponda.

El abogado concluyó que, con la entrada en vigor de la reforma y la posterior elaboración de las leyes secundarias, las personas con condenas definitivas podrán solicitar la revisión de su caso mediante este nuevo marco jurídico: “es el primer paso para que quienes han agotado sus recursos puedan pedir que se revalúe su situación”, afirmó.

