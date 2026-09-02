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Gallardo niega reactivación de proyecto Monterrey VI

Un diálogo reciente entre mandatarios se centró en el proyecto carretero Matehuala-Doctor Arroyo, aseguró

Por Rubén Pacheco

Septiembre 02, 2026 12:58 p.m.
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Gallardo niega reactivación de proyecto Monterrey VI
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      Pese a que existe un documento de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), tramitado por el organismo hídrico de Monterrey, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, negó que se vaya a reactivar el proyecto Monterrey VI en detrimento de San Luis Potosí.

      El pasado fin de semana, se reveló que el gobierno de Nuevo León revivió el proyecto para abastecer a la capital regiomontana con agua extraída del río Pánuco, ubicado en la huasteca potosina.

      El mandatario estatal dijo que durante la presentación del segundo informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, aprovechó para entablar breve diálogo con el gobernador emecista de Nuevo León, Samuel García.

      Sin embargo, aclaró que todo la charla se centró en el planteamiento carretero interserrano Matehuala-Doctor Arroyo, cuyo objetivo sera mejorar la movilidad desde Querétaro hasta Estados Unidos pasando por San Luis Potosí.

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      Gallardo Cardona declaró que no se trató el tema de Monterrey VI, porque no existe "ningún" proyecto hídrico que pueda impactar el abasto de agua en la región huasteca de San Luis Potosí.

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