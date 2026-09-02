Cambio climático amenaza la salud mental: Yale

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El aumento de las temperaturas asociado al cambio climático está relacionado con un incremento en el número de suicidios y en los índices de violencia, advirtió Alan Kazdin, investigador de la Universidad de Yale, quien señaló que los fenómenos ambientales y sociales derivados de esta crisis están generando mayores niveles de estrés en la población mundial.

Durante la conferencia "Mental health interventions in everyday life: Beyond psychotherapy to reduce mental disorders and improve mental health", impartida en la Facultad de Psicología de la UNAM, el especialista explicó que a este escenario se suman el aumento de la migración, las inundaciones, huracanes, sismos e incendios, así como el desplazamiento forzado y la inseguridad alimentaria e hídrica.

Kazdin, emérito Sterling de Psicología y Psiquiatría Infantil, señaló además que la contaminación atmosférica y del agua está asociada con incrementos en las tasas de depresión, ansiedad, trastornos del espectro autista y tendencias suicidas.

Ante estas condiciones, sostuvo que la atención de la salud mental debe ir más allá de la psicoterapia tradicional e incorporar actividades de la vida cotidiana capaces de reducir síntomas como la soledad, el aislamiento y el estrés.

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"Existen actividades de la vida cotidiana que tienen impacto significativo en la reducción de los síntomas de los trastornos psiquiátricos", expuso, por lo que consideró necesario reconectar a los pacientes con su dimensión más humana.

Puso como ejemplo caminar hacia la oficina, actividad que puede contribuir a mejores estados de salud y mayor empatía. Sin embargo, reconoció que la inseguridad de las grandes ciudades y las largas distancias entre los hogares y los centros de trabajo dificultan esta práctica.

El especialista explicó también que los tratamientos de los trastornos mentales avanzan a partir de una mejor comprensión de sus procesos biológicos y mecanismos, además de incorporar nuevas herramientas tecnológicas.

Entre ellas mencionó el uso de inteligencia artificial para el diagnóstico y la personalización de intervenciones, así como chatbots, telemedicina, aplicaciones, internet, servicios de mensajes cortos, realidad virtual y aumentada y robots de asistencia social.

Kazdin advirtió que incluso los expertos enfrentan dificultades para identificar cuándo interactúan con una inteligencia artificial y señaló que, en una época marcada por la presión, la violencia y el aislamiento, uno de los principales retos de los psicólogos es alejar a los pacientes con depresión y otros padecimientos mentales del estrés y reconectarlos con su lado más empático y humano.

La directora de la Facultad de Psicología, Magda Campillo Labrandero, destacó que el encuentro tuvo como propósito analizar cómo ampliar el acceso a las intervenciones en salud mental.

Consideró a Kazdin un referente para la psicología contemporánea por sus aportaciones en tratamientos de conducta de niñas, niños y adolescentes, sus investigaciones sobre crianza y sus propuestas para construir alternativas de atención psicológica.

En la conferencia también participaron la titular de la Unidad de Apoyo a la Salud Emocional y Psicológica de la UNAM, María Elena Medina-Mora Icaza, y el profesor emérito de la Facultad de Psicología Juan José Sánchez Sosa.