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Descuido pone en riesgo a un menor con discapacidad

Caminaba solo por la vía pública y fue rescatado por la Policía

Por Jesús Vázquez

Agosto 12, 2026 03:00 a.m.
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Descuido pone en riesgo a un menor con discapacidad
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      Elementos de la Policía Municipal resguardaron en el área de Trabajo Social a un menor de edad con discapacidad que se encontraba caminando solo en medio de las calles Hidalgo y Flores Magón, por lo que los oficiales, al observar que no había ningún adulto con él, decidieron ponerlo bajo resguardo para evitar que ocurriera algún accidente.

      Los hechos se presentaron en el centro de la ciudad, donde un menor de edad en situación de vulnerabilidad, debido a que padece una discapacidad, se encontraba deambulando en medio de la calle. Al percatarse de que estuvo a punto de ser arrollado por un automóvil, algunos ciudadanos solicitaron el apoyo de las corporaciones policiacas para localizar a sus familiares.

      Los elementos de la Policía Municipal, al observar que el menor presentaba una discapacidad y desconocía dónde vivía, así como dónde localizar a sus familiares, optaron por trasladarlo al área de Trabajo Social de la Policía Municipal, donde permaneció varias horas mientras se realizaban las acciones necesarias hasta que lograron localizar a los familiares

      La trabajadora social se entrevistó con los familiares para conocer las circunstancias que llevaron al menor a encontrarse deambulando por la vía pública y determinar las medidas necesarias para prevenir que una situación similar vuelva a presentarse. Asimismo, se dio conocimiento al DIF Municipal para que se brinde seguimiento al caso y se realice el monitoreo correspondiente respecto a su bienestar, salud y atención familiar.

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