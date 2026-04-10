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Mundial podría generar ausentismo en empresas

En otros eventos, algunas plantas han tenido que suspender labores

Por Ana Paula Vázquez

Abril 10, 2026 03:00 a.m.
A
Mundial podría generar ausentismo en empresas

Vicente Aguilar Ordaz, presidente de la Asociación de Ejecutivos de la Gestión del Talento Humano (Aderiac), alertó que el Mundial de fútbol podría convertirse en un factor de ausentismo y baja productividad en las empresas si no se establecen con anticipación esquemas internos para que el personal siga los partidos sin afectar la operación.

Riesgos y antecedentes del ausentismo en empresas durante el Mundial

El dirigente señaló que el riesgo no es menor, al recordar que en ediciones anteriores del torneo hubo plantas que incluso suspendieron operaciones por la falta de personal, un antecedente que obliga a los centros de trabajo a anticipar medidas antes del arranque del torneo.

Estrategias internas para mitigar el impacto del Mundial en la productividad

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Frente a ese escenario, explicó que una de las alternativas es habilitar espacios dentro de las propias instalaciones para transmitir los encuentros, como salas de capacitación, comedores o áreas comunes, con el objetivo de reducir faltas y mantener la operación sin interrupciones.

Precisó que cualquier flexibilidad deberá acompañarse de acuerdos entre empresas, trabajadores y sindicatos para reponer el tiempo destinado a los juegos, particularmente en áreas donde una pausa puede impactar la producción o el cumplimiento de metas.

Añadió que el seguimiento no se concentrará únicamente en la selección mexicana, ya que otras selecciones nacionales también generan alta expectativa entre las y los empleados, lo que amplía la necesidad de una estrategia clara de comunicación y organización interna.

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