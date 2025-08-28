logo pulso
Municipalidad no ha recibido denuncias de “grooming” en la capital

Por Rolando Morales

Agosto 28, 2025 03:00 a.m.
A
Municipalidad no ha recibido denuncias de “grooming” en la capital

Martha Orta Rodríguez, titular de la Instancia Municipal de las Mujeres, señaló que pese a que hasta el momento no se tienen registrados casos por grooming (ciber acoso a niñas y niños) atendidos ante esta dependencia, destacó que ha sido una preocupación recurrente por parte de maestros y maestras, al destacar la presencia de este delito en infancias.

Afirmó que si bien ante la instancia no se han brindado atención ante casos de este delito, reconoció que docentes de diversas instituciones educativas, han referido la proliferación de casos relacionados principalmente en infancias.  

“No los hemos encontrado en la instancia como tal; sin embargo, en la Mesa de Coordinación de la Paz que se lleva a cabo los miércoles y que vamos los tres niveles de gobierno, ahí han manifestado las maestras sobre todo que existe este tipo de práctica y bueno como son infancias es complicada la penalización”. 

Explicó que este delito consiste en el acercamiento o ciberacoso a través de internet o dispositivos electrónicos, por parte de adultos que aparentan ser adolescentes o jóvenes, a fin de acercarse a infancias en situación de vulnerabilidad para engancharlos en diversas situaciones, pues destacó que este se encuentra tipificado ante el Código Penal. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Hay que seguir insistiendo, sobre todo mamás, papás o cuidadores, que estamos muy atentos en el uso de las redes sociales y que de repente pensamos que lo que vemos no es suficiente, a veces en DM o en mensajes de Facebook es donde  enganchan a nuestros adolescentes e infancias”. 

