Municipio capitalino gasta en encuestadora 2.8 millones de pesos

La organización Ciudadanos Observando, señaló que el Ayuntamiento de San Luis Potosí, encabezado por el alcalde Enrique Galindo Ceballos, ha pagado 2 millones 800 mil pesos a la empresa Telencuestas y Servicios S.A. de C.V. entre enero y agosto de este año, por la realización de “estudios de percepción de encuestas telefónicas automáticas”. La información, detallaron, proviene de datos oficiales disponibles en la Plataforma Estatal de Transparencia.

De acuerdo con el organismo ciudadano, estas encuestas automáticas representan un gasto mensual de 350 mil pesos para la población potosina, pese a que se realizan en completa opacidad. No existe información pública sobre la muestra, la metodología, los criterios de selección de números telefónicos o si se incluyeron teléfonos fijos, móviles o zonas rurales. Tampoco se sabe si se aplicaron cuotas por edad y género. Además, aseguraron contar con evidencias de que algunas de estas encuestas se llevan a cabo fuera del municipio de San Luis Potosí.

Ciudadanos Observando subrayó que Telencuestas y Servicios fue creada en 2021, lo cual consideraron “extraño”, y señalaron que, ante la falta de transparencia del Ayuntamiento, existen presunciones de que su contratación, podría tener fines electorales más que un beneficio social. Afirmaron que la ausencia de información verificable alimenta dudas sobre el verdadero propósito de estos estudios.

La organización cuestionó por qué los resultados de las encuestas no se han hecho públicos para su revisión y qué beneficios reales representan para la ciudadanía. Plantearon que, con los 2.8 millones de pesos destinados a estos servicios, podrían haberse atendido necesidades inmediatas de la ciudad, como la reparación de calles afectadas por baches. Por ello, exigieron que se lleve a cabo una auditoría ciudadana con la participación de diversas organizaciones.

Finalmente, recordaron que muchas casas encuestadoras en México han sido señaladas por operar más como herramientas de manipulación que como fuentes objetivas de información pública. En ese sentido, cuestionaron qué controles de calidad aplica la empresa contratada para evitar sesgos y quién audita sus resultados.