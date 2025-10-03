logo pulso
Municipio ha reconstruido 215 calles y avenidas

Esto, en 4 años, para garantizar movilidad más fluida, segura e inclusiva para potosinos: alcalde

Por Redacción

Octubre 03, 2025 03:00 a.m.
A
Municipio ha reconstruido 215 calles y avenidas

Con una inversión sin precedentes en la capital potosina en materia de infraestructura vial, el Ayuntamiento de la capital ha transformado la ciudad con 215 calles y avenidas reconstruidas en cuatro años, garantizando una movilidad más fluida, segura e inclusiva para todos los potosinos.

En el mejoramiento de la infaestructura vial, el gobierno municipal ha procurado atender las necesidades de todos los sectores, por lo cual en los últimos 4 años se han emprendido obras de muy diversa magnitud y en todas las zonas de la ciudad.

En este aspecto, el presidente municipal ha destacado que se han concretado proyectos de muy diversa magnitud, desde aquellos que requieren grandes inversiones hasta obras de menores dimensiones. 

En este aspecto, señaló que se han mejorado calles que nunca habían tenido pavimento, drenaje, ni servicio de agua potable; mientras que por otra parte se han mejorado integralmente vialidades de muy alto tráfico vehicular.

“Para el gobierno municipal todas las obras son muy importantes, algunas porque han ayudado a mejorar la movilidad, otras porque han mejorado la calidad de vida de muchas familias potosinas”, afirmó el alcalde de la capital.

Soledad deberá concretar su separación del Interapas
SLP

Samuel Moreno

Esto, antes de la presentación de la propuesta de tarifas de agua para 2026: alcalde

Instrumentos de J. Carrillo, patrimonio cultural
SLP

Martín Rodríguez

Realizará Pozos trabajo coordinado con el Interapas
SLP

Leonel Mora

Se busca mejorar el abasto de agua potable en el municipio

Marchan universitarios contra gobierno estatal
SLP

Rubén Pacheco

Se encuentran con grupo de choque; se generaron provocaciones, pero no pasó a más