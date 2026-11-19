¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El Ayuntamiento de San Luis Potosí trabaja en la reforma del actual Reglamento de Protección Animal para convertirlo en el Reglamento de Bienestar y Protección Animal, con el que se buscan establecer nuevas disposiciones y responsabilidades para las distintas áreas municipales involucradas en el cuidado y protección de los animales, informó la regidora Maritza Jenith Vázquez Pérez.

Explicó que la propuesta forma parte de los trabajos que comenzaron con la creación de la Unidad de Gestión de Bienestar y Protección Animal y la Comisión Permanente en la materia. Señaló que la actualización también responde a los cambios en la legislación estatal y nacional, luego de la aprobación de nuevas disposiciones sobre bienestar animal y el avance de la Ley General de Bienestar y Protección Animal en el Congreso.

Vázquez Pérez indicó que ya se realizaron reuniones con representantes del gremio veterinario, académico, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Facultad de Agronomía y el Colegio de Médicos Veterinarios Zootecnistas, además de activistas

y colectivos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Añadió que todavía están pendientes mesas de trabajo con jóvenes para integrar sus propuestas e inquietudes antes de presentar el nuevo reglamento.

Sobre la posibilidad de incrementar las sanciones por maltrato animal, consideró que antes de endurecer las penas es necesario ordenar los procedimientos existentes, definir las facultades de cada dependencia y establecer con claridad sus responsabilidades, pues advirtió que aumentar las sanciones no garantiza que los infractores sean castigados si no existen procesos adecuados para llegar a ellos.