Municipio prepara presupuesto 2027, sin nuevos impuestos

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El Ayuntamiento de San Luis Potosí prepara su proyecto de Ley de Ingresos 2027 con la intención de mantener un esquema similar al aprobado para este año, sin contemplar nuevos impuestos y únicamente con actualizaciones relacionadas con la inflación, informó el primer síndico municipal, Víctor Hugo Salgado Delgadillo.

Explicó que el proyecto se encuentra en preparación y posteriormente será analizado al interior del Cabildo, particularmente en la Comisión de Hacienda, donde se realizarán las aportaciones correspondientes antes de enviarlo al Congreso del Estado para su revisión y eventual aprobación.

Salgado Delgadillo recordó que, a diferencia de la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos es una facultad que corresponde aprobar al Cabildo capitalino, por lo que una vez definidos y autorizados los recursos que tendrá el Ayuntamiento para 2027, se podrá avanzar en la programación del gasto municipal.

Ante el próximo proceso electoral, el primer síndico aseguró que también se tomarán medidas para evitar que las restricciones electorales afecten la operación de los programas, obras y acciones contempladas para el siguiente año. Señaló que el Ayuntamiento ya cuenta con experiencia en este tipo de escenarios, luego de las elecciones de 2024.

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Afirmó que durante ese periodo se procuró mantener blindados los programas y acciones municipales, además de cumplir con las disposiciones establecidas en materia electoral, esquema que, dijo, será aplicado nuevamente en 2027 para garantizar que el ejercicio de los recursos públicos, la obra pública y los programas municipales se mantengan dentro de lo permitido por la legislación.