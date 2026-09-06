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Detenciones de narcomenudistas también se han hecho en mercados

La SSPC reportó detenciones en los mercados Hidalgo y República

Por Rubén Pacheco

Septiembre 06, 2026 03:00 a.m.
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Detenciones de narcomenudistas también se han hecho en mercados
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      En lo que va del año, la Guardia Civil Estatal (GCE), no solo se han realizado detenciones de narcomenudistas en la Central de Abastos, sino también en los mercados Hidalgo y República, ubicados en la zona centro de la capital potosina.

      Al respecto, Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), atribuyó que los vendedores de droga tienen presencia en estos lugares por la alta concentración de personas y la ubicación de los complejos comerciales en las inmediaciones de las colonias donde ellos operan.

      "Ahí tenemos presencia pie-tierra y el operativo Convoy en las noches en esas áreas, y tenemos mucha comunicación con el Patronato de Abastos, y constantemente hacen llegar a tu servidor videos y fotografías de la Guardia Civil realizando su trabajo", destacó.

      El mando policial opinó que los continuos arrestos de la GCE y la Guardia Municipal capitalina permitieron disminuir la incidencia de narcomenudistas, en el centro de comercialización de alimentos.

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      "También hemos tenido detenidos, valga la redundancia, ahí en esos mercados (Hidalgo y República). Constantemente estamos atentos, sobre todo, para que los comerciantes estén tranquilos, las personas que acuden y los proveedores", subrayó.

      Recordó que la corporación estatal detiene a un promedio diario de 30 personas por la posesión y comercialización de drogas, distribuidos en las cuatro regiones del estado.

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