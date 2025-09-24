logo pulso
Necesario, coordinarse en zonas de ascenso y descanso de taxis

Corresponde directamente a SCT, regular la situación: SSPC

Por Rolando Morales

Septiembre 24, 2025 03:00 a.m.
A
El titular de la Dirección de Movilidad y Policía Vial de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital, José Adolfo Ortiz, señaló que las zonas de ascenso y descenso de taxis son reguladas directamente por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno del Estado, por lo que es necesario mantener una coordinación más estrecha para evitar incidentes y conflictos viales.

El comandante capitalino reconoció que existen conflictos comunes entre los operadores de estas unidades y las personas usarías, tanto de los taxis como de las unidades del transporte público que se ubican en estos espacios. 

Ortiz recordó que recientemente se registró un siniestro vial en la Terminal Terrestre Potosina (TTP), donde una unidad de transporte impactó a varios taxis estacionados, y que también en la Alameda se han presentado problemas debido a que los vehículos de alquiler comparten espacios con el transporte urbano, lo que genera choques entre choferes y molestias a los usuarios.

“Necesitamos que la Secretaría de Comunicaciones regule eso con el apoyo de nosotros”, afirmó el funcionario municipal, al destacar que si bien la SSPC puede colaborar, la responsabilidad principal recae en la dependencia estatal.

Sobre los acercamientos con la Secretaría de Comunicaciones, Ortiz explicó que desde la instalación de los dispositivos de ascenso y descenso se sugirieron mejores ubicaciones, aunque la propuesta no fue tomada en cuenta en 

su momento. 

“No hubo el eco que hubiéramos querido, pero sí se les dio la opinión”, concluyó.

