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Necesario reforzar vigilancia en la Zona Industrial

Por Martín Rodríguez

Septiembre 24, 2026 03:00 a.m.
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Necesario reforzar vigilancia en la Zona Industrial
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      Hay presencia de los tres niveles de gobierno para vigilar la Zona Industrial, pero es necesario que el uso de las estrategias sea más eficiente, porque los ladrones siempre tratan de llevar un paso más adelante a las formas operativas para contrarrestar los robos, y aún así ya hay dos bandas desintegradas y muchas más identificadas, advirtió Jorge Jaramillo Baena, responsable de seguridad de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial.

      "Un ladrón tiene cinco formas de operar y yo les contrarresto con otras cinco, y ellos se inventan otras cinco, lo que implica que es un asunto dinámico y no estático... La seguridad no es estática y todo el tiempo está cambiando".

      Añadió que se tiene que tener claridad acerca de cómo ocurre cada hecho y cómo se combatirá cada modo de operación de la delincuencia que afecta a la Zona Industrial.

      Dijo que la mayor parte de los robos al autotransporte, por ejemplo, ocurre durante las noches, justo cuando baja la velocidad del tránsito vehicular en cada uno de los ejes, lo que lleva a asaltos a los camiones.

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      Aseguró que el modus operandi ya está identificado y ya se está trabajando en la solución, porque se requiere para mejorar los ejes. Dijo que por razones obvias, el modus operandi no es información pública, tampoco los horarios de trabajo de los ladrones y la forma en que cada persona de la vida criminal trabaja en ese tipo de situaciones.

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