AMPI alerta sobre necesidad de 50 mil viviendas en SLP

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La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) señaló una necesidad de 50 mil viviendas en San Luis Potosí, cifra que coincide con el número de viviendas rezagadas en construcción y generación de proyectos.

Durante la presentación del Foro Inmobiliario del 30 de octubre de 2026, que se realizará en el Centro de Negocios Potosí, el presidente Neil Selene Castro informó que el programa de Vivienda para el Bienestar generará un proyecto de 49,930 viviendas durante el sexenio. De estas, 38,500 serán desarrolladas por Infonavit y otras 20,000 con la participación del FOVISSSTE.

En el primer sorteo de viviendas del Bienestar, se asignaron 225 viviendas en San Luis Potosí y 250 en Charcas y Ciudad Valles. Para 2026, la meta es construir 7,000 viviendas en la entidad.

Se advirtió sobre la posibilidad de fraudes, ya que algunas personas cobran por realizar el registro para la vivienda del Bienestar. En la etapa reciente de registro ordinario para la vivienda de Infonavit participaron municipios como Cerro de San Pedro, Río Verde, la ciudad de San Luis Potosí y Villa de Arista.

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