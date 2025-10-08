Regularizarán terrenos en derecho de vía

CIUDAD VALLES.- El Ayuntamiento y el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus) harán un censo con todos los posesionarios de derecho de vía, sin intermediación de pseudo líderes, de acuerdo con el titular de esta dependencia, Yeraldo Emanuel Torres Flores.

Ayer por la tarde, en rueda de prensa, junto al secretario del Ayuntamiento, Luis Ángel Contreras Malibrán y el director de Desarrollo, Alfredo Zúñiga Hervert el funcionario de Insus destacó que en esta semana y los próximos días habrá un censo de uso y posesión de personas que ocupan terrenos en derecho de vía (propiedad de Ferrocarriles Nacionales de México o Ferronales) desde Santa Rosa hasta Las Tichas.

Torres Flores dijo que primero se hará un censo de los que viven ahí y que ocupan mil lotes en casi 70 hectáreas y después vendrán los trabajos técnicos, que serán medición y delimitación de lotes, manzana por manzana.

Los funcionarios insistieron mucho que no habrá ninguna injerencia de líderes o pseudo líderes, porque el trámite es lote por lote y persona por persona y no tendrá ningún costo. Calculan que para dentro de un año pudieran estar entregando las escrituras a los interesados.

