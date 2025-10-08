logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CELEBRAN 35 AÑOS DE PROFESIONISTAS

Fotogalería

CELEBRAN 35 AÑOS DE PROFESIONISTAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Status

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

CUATRO DÉCADAS DE FORMAR COMUNICÓLOGOS PARA EL MUNDO

Por Maru Bustos PULSO

Octubre 08, 2025 03:00 a.m.
A

Galeria

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

La Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí conmemoró su 40 Aniversario con una cálida recepción.

La misma se llevó a cabo en el Patio Central del Edificio de la Máxima Casa de Estudios.

Presidieron el estupendo festejo, el rector de la UASLP doctor Alejandro Javier Zermeño Guerra, la directora de la Facultad maestra Adriana del Socorro Ochoa, la secretaria de servicios escolares doctora Claudia Elena González Acevedo y la abogada general doctora Urenda Queletzu Navarro.

Al igual se contó con la presencia de más de 300 egresados de diversas generaciones, desde la primera, quienes en una agradable atmósfera disfrutaron de los detalles y atractivos que prepararon los maestros Ernesto Anguiano y Francisco Ortiz de la Comisión de festejos de la Facultad junto con la consejera maestra Irais Valenciano Calvillo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La noche resultó espléndida, para recordar.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

AYER HOY MAÑANA
AYER HOY MAÑANA

AYER HOY MAÑANA

SLP

Alicia Villasuso

CELEBRAN 35 AÑOS DE PROFESIONISTAS
CELEBRAN 35 AÑOS DE PROFESIONISTAS

CELEBRAN 35 AÑOS DE PROFESIONISTAS

SLP

Maru Bustos

GENERACIÓN DE CONTADORES Y ADMINISTRADORES

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

SLP

Maru Bustos

CUATRO DÉCADAS DE FORMAR COMUNICÓLOGOS PARA EL MUNDO

¿Cómo deshacerte del mal olor en tus zapatos de manera natural?
¿Cómo deshacerte del mal olor en tus zapatos de manera natural?

¿Cómo deshacerte del mal olor en tus zapatos de manera natural?

SLP

El Universal

Aprende a eliminar el mal olor en tus zapatos de manera efectiva y natural con estos consejos prácticos