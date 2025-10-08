La Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí conmemoró su 40 Aniversario con una cálida recepción.

La misma se llevó a cabo en el Patio Central del Edificio de la Máxima Casa de Estudios.

Presidieron el estupendo festejo, el rector de la UASLP doctor Alejandro Javier Zermeño Guerra, la directora de la Facultad maestra Adriana del Socorro Ochoa, la secretaria de servicios escolares doctora Claudia Elena González Acevedo y la abogada general doctora Urenda Queletzu Navarro.

Al igual se contó con la presencia de más de 300 egresados de diversas generaciones, desde la primera, quienes en una agradable atmósfera disfrutaron de los detalles y atractivos que prepararon los maestros Ernesto Anguiano y Francisco Ortiz de la Comisión de festejos de la Facultad junto con la consejera maestra Irais Valenciano Calvillo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La noche resultó espléndida, para recordar.