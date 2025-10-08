SLP presente en el Golden State Open

San Luis Potosí estará representado en uno de los eventos más importantes del calendario internacional de raquetball, el Golden State Open, torneo que forma parte de los Tours Profesionales IRT (International Raquetball Tour) y LPRT (Ladies Professional Raquetball Tour), a celebrarse del 9 al 12 de octubre en San Francisco, Estados Unidos.

La delegación potosina estará integrada por destacados jugadores que competirán en ambas ramas: Andree Parrilla, Jordy Alonso, Yessica Parrilla, Emir Martínez, Santiago Castillo, Santiago Hernández y José Miramontes, todos bajo la dirección del entrenador Fabián Parrilla Araujo, reconocido por su amplia experiencia en el ámbito profesional del raquetball.

El Golden State Open reunirá a los mejores exponentes del mundo, convirtiéndose en una parada clave dentro del circuito profesional. Para los potosinos, este torneo representa una oportunidad de medirse ante la élite internacional, ganar puntos en el ranking y consolidar su presencia en la escena competitiva global.

Con este compromiso, los atletas de San Luis Potosí reafirman su papel como referentes del raquetball mexicano, respaldados por una trayectoria de disciplina y resultados que los posicionan entre los más competitivos del país.

