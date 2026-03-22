No concluye remediación del Río Paisanos

A pesar de los compromisos asumidos por autoridades municipales para frenar la contaminación en el río Paisanos, los trabajos de remediación no han sido concluidos en los plazos anunciados, denunciaron investigadores y habitantes de la zona durante una mesa de exposición.

Autoridades municipales y contaminación en río Paisanos

En la presentación del Trabajo comunitario y de activismo en el Rio Paisanos, como parte del Segundo Seminario Interinstitucional CIDETEQ-COLSAN, encabezada por la doctora Lourdes Marcela López Mares y el maestro Roberto Josué Rodríguez de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) así como la líder comunitaria del Sauzalito, Andrea Vega Rangel, se expuso que, aunque la alcaldía capitalina intervino tras diversas gestiones ciudadanas, las promesas de concluir las obras en diciembre pasado no se cumplieron, por lo que la problemática ambiental persiste.

Interapas y compromisos incumplidos

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Según el testimonio de la representante vecinal, fue a partir de octubre de 2025 cuando el Interapas verificó la existencia de descargas de aguas residuales al afluente y se comprometió a cancelarlas, además de encauzar los desechos hacia infraestructura adecuada. Posteriormente, el alcalde Enrique Galindo Ceballos acudió al sitio junto con personal de Protección Civil y Obras Públicas para dar inicio a los trabajos correctivos.

Sin embargo, pese a que se aseguró que las obras quedarían terminadas en diciembre, los participantes señalaron que "a la fecha continúan las descargas y no se ha concluido la rehabilitación del cárcamo ni el encauzamiento prometido".

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El caso del río Paisanos refleja una problemática ambiental prolongada que ha sido documentada por la academia y denunciada por vecinos desde 2023. Estudios realizados en la zona evidencian altos niveles de contaminación por descargas sanitarias, así como una percepción negativa generalizada entre la población, que lo identifica como un espacio inseguro y deteriorado.