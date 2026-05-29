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No encuentra el Ceepac las pintas del Verde

Por Ana Paula Vázquez

Mayo 29, 2026 03:00 a.m.
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No encuentra el Ceepac las pintas del Verde
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      El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) desechó un procedimiento especial sancionador derivado de una denuncia ciudadana por presunta propaganda del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), luego de que no se encontraran elementos en tres verificaciones realizadas en campo.

      La presidenta del organismo electoral, Paloma Blanco López, confirmó que la denuncia fue recibida recientemente por el Ceepac y turnada al área correspondiente para su análisis, al tratarse de una queja presentada por un ciudadano.

      Por separado, el consejero electoral Luis Gerardo Lomelí Rodríguez explicó que el caso forma parte del informe de quejas y denuncias con corte al 18 de mayo, en el que no se registran procedimientos ordinarios, aunque sí dos procedimientos especiales sancionadores.

      Detalló que uno de esos expedientes correspondía a la denuncia por presuntas bardas con propaganda atribuida al Partido Verde, por lo que se hicieron diligencias de verificación en los domicilios señalados por la parte denunciante. Sin embargo, indicó que en las tres ubicaciones revisadas no se localizó la propaganda referida, lo que derivó en el desechamiento del procedimiento.

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      Añadió que, pese a la determinación, la parte denunciante aún puede impugnar la resolución dentro del plazo legal establecido.

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