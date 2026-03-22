No hay avance en las consultas del legislativo

El Congreso del Estado mantiene sin definir los temas ni la ruta para realizar las consultas a pueblos y comunidades indígenas, procedimiento obligatorio para avanzar en la aprobación de reformas en materia de derechos, confirmó la presidenta de la Mesa Directiva, Sara Rocha Medina.

Congreso SLP mantiene consultas a pueblos indígenas

La legisladora reconoció que el Poder Legislativo aún no concluye la integración de los asuntos que deberán someterse a consulta, a pesar de que estos determinarán el avance de diversas iniciativas. "Estamos trabajando en el tema, todavía no terminamos. Estamos trabajando en ellos", declaró.

Como parte del proceso, el Congreso solicitó una reunión con el Poder Judicial de la Federación (PJF), sin que hasta el momento exista una fecha definida para llevarla a cabo. "Todavía no tenemos fecha, apenas la pedimos para el viernes y todavía no tenemos fecha", señaló.

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Reunión pendiente con Poder Judicial de la Federación

Rocha Medina indicó que el Congreso se mantiene dentro del plazo estimado de 20 días para esta etapa, aunque no precisó su vencimiento. "Todavía no vence y esta semana tenemos la última reunión con el PJF", dijo. Añadió que será al concluir ese periodo cuando se determine el calendario de las consultas: "Después de los 20 días entonces ya definimos en qué momento y en cuánto tiempo".

La falta de definiciones mantiene detenidas iniciativas en materia de derechos de personas con discapacidad, en análisis por la Comisión de Derechos Humanos, que incluyen temas de inclusión, educación, accesibilidad, participación política y servicios públicos. Entre ellas se encuentra la reforma a la fracción IX del artículo 13 de la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado y Municipios, así como propuestas para garantizar su participación en la toma de decisiones públicas.

A este paquete se suman iniciativas en materia de movilidad, como reformas a la Ley de Transporte Público y a la infraestructura urbana accesible, y en educación, relacionadas con educación inclusiva y eliminación de barreras, que también requieren consulta obligatoria y han sido previamente invalidadas por la Corte cuando este requisito no se cumple.