“No hay lucro en apartado de sillas para SL en Primavera”

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, aseguró que hasta el momento el Ayuntamiento, no ha detectado prácticas de lucro en el apartado de sillas durante las actividades del Festival San Luis en Primavera.

El edil explicó que ha supervisado personalmente la dinámica en la Plaza de los Fundadores, donde observó que la mayoría de las personas que apartan lugares llegan desde muy temprano, incluso desde horas antes de los eventos, principalmente para asegurar espacios para familiares, incluidos adultos mayores. “Estuve personalmente en la plaza viendo los separados de las sillas y platicando con la gente”, comentó.

Indicó que únicamente se detectaron un par de casos en los que las personas no pudieron justificar la ocupación de los lugares, por lo que las sillas fueron retiradas. Añadió que el gobierno municipal ha implementado ajustes, como permitir el acceso en horarios un poco más tardíos, además de mantener vigilancia constante para evitar irregularidades.

Galindo Ceballos subrayó que no se tiene evidencia de que exista comercialización de estos espacios, y reiteró que el festival es completamente gratuito, por lo que confió en que no surjan prácticas que afecten su desarrollo.

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Sobre el costo del evento, el edil consideró esperar hasta que termine el festival para hacer pública la inversión municipal y afirmó que más allá del costo económico, representa una oportunidad para que la población acceda a lo que consideró espectáculos de alto nivel.