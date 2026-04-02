logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡VAMOS EQUIPOS!

Fotogalería

¡VAMOS EQUIPOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

“No hay lucro en apartado de sillas para SL en Primavera”

Por Rolando Morales

Abril 02, 2026 03:00 a.m.
A
“No hay lucro en apartado de sillas para SL en Primavera”

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, aseguró que hasta el momento el Ayuntamiento, no ha detectado prácticas de lucro en el apartado de sillas durante las actividades del Festival San Luis en Primavera.

El edil explicó que ha supervisado personalmente la dinámica en la Plaza de los Fundadores, donde observó que la mayoría de las personas que apartan lugares llegan desde muy temprano, incluso desde horas antes de los eventos, principalmente para asegurar espacios para familiares, incluidos adultos mayores. “Estuve personalmente en la plaza viendo los separados de las sillas y platicando con la gente”, comentó.

Indicó que únicamente se detectaron un par de casos en los que las personas no pudieron justificar la ocupación de los lugares, por lo que las sillas fueron retiradas. Añadió que el gobierno municipal ha implementado ajustes, como permitir el acceso en horarios un poco más tardíos, además de mantener vigilancia constante para evitar irregularidades.

Galindo Ceballos subrayó que no se tiene evidencia de que exista comercialización de estos espacios, y reiteró que el festival es completamente gratuito, por lo que confió en que no surjan prácticas que afecten su desarrollo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Sobre el costo del evento, el edil consideró esperar hasta que termine el festival para hacer pública la inversión municipal y afirmó que más allá del costo económico, representa una oportunidad para que la población acceda a lo que consideró espectáculos de alto nivel. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Pasivos de Interapas rebasan los mil mdp
Pasivos de Interapas rebasan los mil mdp

Pasivos de Interapas rebasan los mil mdp

SLP

Jaime Hernández

Entre 2024 y 2025, los adeudos crecieron 18.25 por ciento, revela su cuenta pública

Juzgado da golpe a mineras
Juzgado da golpe a mineras

Juzgado da golpe a mineras

SLP

Ana Paula Vázquez

Cancela concesiones otorgadas en territorio del pueblo wixárika

Sin aumento, las incidencias viales por consumo de alcohol
Sin aumento, las incidencias viales por consumo de alcohol

Sin aumento, las incidencias viales por consumo de alcohol

SLP

Rolando Morales

Circulan 2 millones de vehículos “chocolate”
Circulan 2 millones de vehículos “chocolate”

Circulan 2 millones de vehículos “chocolate”

SLP

Ana Paula Vázquez

El dirigente Antonio Tirado informó que la solicitud formal se presentará en 60 días.