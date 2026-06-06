logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

NUEVOS RETOS EN SU VIDA

Fotogalería

NUEVOS RETOS EN SU VIDA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Fallece atropellado un hombre originario de Aquismón

Un compañero de trabajo presenció el accidente y recibió atención médica por crisis nerviosa

Por Huasteca Hoy

Junio 06, 2026 09:59 a.m.
A
Fallece atropellado un hombre originario de Aquismón
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      AQUISMÓN.- Un hombre originario de la comunidad de Tanchanaco, en el municipio de Aquismón, perdió la vida luego de ser atropellado en el municipio de Montemorelos, Nuevo León.

      La víctima fue identificada como Gumaro Iglesias, quien desde hace tiempo radicaba en aquella entidad debido a que trabajaba como cuidador de un rancho.

      El accidente ocurrió a la altura de la entrada a la comunidad de Loma Prieta, al norte de Montemorelos. Tras el impacto, el hombre perdió la vida en el lugar, por eso se movilizaron corporaciones de auxilio y autoridades competentes para tomar conocimiento de los hechos.

      Se informó que un compañero de trabajo de Gumaro presenció el accidente, situación que le provocó una crisis nerviosa, y tuvo que recibir atención de paramédicos de la Cruz Roja.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La camioneta fue encontrada en el lugar, aunque no se ha dado a conocer información acerca del conductor.

      Las autoridades de Nuevo León continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el atropellamiento.

      LEA TAMBIÉN

      Muere indigente atropellado en la carretera ´57

      En la madrugada, personas reportaron el hallazgo de la persona fallecida y tres horas después arribó la Estatal

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Fallece atropellado un hombre originario de Aquismón
      Fallece atropellado un hombre originario de Aquismón

      Fallece atropellado un hombre originario de Aquismón

      SLP

      Huasteca Hoy

      Un compañero de trabajo presenció el accidente y recibió atención médica por crisis nerviosa

      Localizan a jornalero con ficha de búsqueda
      Localizan a jornalero con ficha de búsqueda

      Localizan a jornalero con ficha de búsqueda

      SLP

      Redacción

      En delegación La Pila, detienen a presunto jefe de célula criminal
      En delegación La Pila, detienen a presunto jefe de célula criminal

      En delegación La Pila, detienen a presunto jefe de célula criminal

      SLP

      Redacción

      También, en Milpillas la GCE decomisó más de dos kilos de marihuana

      Atrapan a supuestos ladrones de vehículos
      Atrapan a supuestos ladrones de vehículos

      Atrapan a supuestos ladrones de vehículos

      SLP

      Redacción