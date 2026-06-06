Fallece atropellado un hombre originario de Aquismón

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AQUISMÓN.- Un hombre originario de la comunidad de Tanchanaco, en el municipio de Aquismón, perdió la vida luego de ser atropellado en el municipio de Montemorelos, Nuevo León.

La víctima fue identificada como Gumaro Iglesias, quien desde hace tiempo radicaba en aquella entidad debido a que trabajaba como cuidador de un rancho.

El accidente ocurrió a la altura de la entrada a la comunidad de Loma Prieta, al norte de Montemorelos. Tras el impacto, el hombre perdió la vida en el lugar, por eso se movilizaron corporaciones de auxilio y autoridades competentes para tomar conocimiento de los hechos.

Se informó que un compañero de trabajo de Gumaro presenció el accidente, situación que le provocó una crisis nerviosa, y tuvo que recibir atención de paramédicos de la Cruz Roja.

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La camioneta fue encontrada en el lugar, aunque no se ha dado a conocer información acerca del conductor.

Las autoridades de Nuevo León continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el atropellamiento.