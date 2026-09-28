Evita Gallardo "grilla" tras designación de Elí Cervantes

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Luego que hoy Elí César Cervantes Rojas fue designado como coordinador de la Defensa de la Transformación de Morena en San Luis Potosí, el gobernado Ricardo Gallardo Cardona se abstuvo de emitir un posicionamiento al respecto.

Mientras el mandatario potosino entregaba en la capital potosina 42 patrullas a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en la Ciudad de México la dirigencia nacional morenista oficializó el nombramiento del también director del Centro local de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Al concluir el evento celebrado en la plaza de la lealtad del C5i2 de la SSPC, se le cuestionó su opinión sobre dicha asignación, sin embargo, declaró que no diría nada porque no deseaba hablar "de grilla".

A pregunta expresa de entonces con quién se coaligaría el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para las elecciones del 2027 –derivado de que Morena competirá solo en la entidad potosina–, nuevamente reiteró que no pronunciará nada sobre temas políticos.

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