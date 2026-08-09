Refugio Huellitas mantiene espacios disponibles mientras entrena perros de seguridad
El Gobierno estatal invirtió 26.7 millones para mejorar la vida de animales domésticos abandonados.
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El refugio "Huellitas", ubicado en Soledad de Graciano Sánchez, brinda todos los servicios, incluida la estancia de canes y felinos, aseguró Leticia Mariana Gómez Ordaz, titular de la Secretaría de Salud (Ssa) del Gobierno del Estado.
El 15 de agosto del 2025, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona inauguró el complejo donde se invirtieron 26.7 millones de pesos en un edificio de más de 4 mil metros cuadrados con hospital, consultorios caninos, quirófanos, sala de primera atención, sala de rayos x, un centro de adopción, así como 500 estancias para perros y 100 para gatos.
La funcionaria estatal matizó que, desde el inicio de año hasta la fecha, solo se cuenta con varios perros en proceso de adiestramiento para binomios, adscritos a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estatal.
Explicó que derivado del entrenamiento especializado, los perros no pueden convivir con otros ejemplares, por lo tanto, no es posible ingresar a otros caninos o felinos.
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Complemento que, una vez que concluya la capacitación el refugio podrá incorporar a la población en situación vulnerable, tal como ha sucedido cuando las corporaciones de seguridad realizan un cateo en alguna propiedad y las mascotas quedan sin propietarios.
En entrevista, refirió que, en la actualidad el personal médico veterinario facilita esterilizaciones, aplicación de vacunas, curaciones y urgencias para perros y gatos.
"Huellitas ahorita tiene resguardados...estamos trabajando de manera coordinada con el C5 (i2), porque están en un momento de entrenamiento, están entrenando los perros del C5 en el espacio jardín", expuso.
De acuerdo con la administración estatal, el lugar busca mejorar la condición de vida de estos animales y reducir la sobrepoblación de la fauna doméstica en abandono.
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