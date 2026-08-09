FGR no ha solicitado información sobre camiones ligados a huachicol

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Hasta el momento, la Fiscalía General de la República (FGR) no ha solicitado información para conocer si concesionarios del transporte colectivo estarían inmiscuidos con los camiones localizados en un predio, donde se vendía y almacenaba huachicol al norte de la capital, informó Araceli Martínez Acosta, titular de la Scretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del Gobierno del Estado.

Derivado de un cateo realizado en un domicilio ubicado a la altura de la colonia capitalina de El Rosedal el pasado 11 de julio, la FGR aseguró un tanque con capacidad de más de 26 mil litros donde se almacenaba combustible de forma clandestina, así como 12 vehículos que estaban en el sitio, entre ellos varios camiones tipo urbano color amarillo.

Refirió que, de existir la probable comisión de un delito que relacione a los dueños de las autorizaciones de transporte público, la SCT se coordinaría con la instancia federal para facilitar toda la información que pudiera necesitar.

"No nos han requerido ninguna información, no nos han pedido nada, no nos han dicho que haya personas o transportistas vinculados. Absolutamente nada", remarcó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Explicó que hasta acreditarse que las unidades están relacionadas o los concesionarios cometieran algún ilícito, la SCT procedería intervenir con un proceso administrativo sancionador para determinar qué medida se aplicaría, por ejemplo, la cancelación de la concesión.

"No tenemos conocimiento (que haya vínculos de concesionarios con el tráfico de huachicol), sin embargo, bueno, está en la cancha de la Fiscalía General de la República y nosotros estamos dispuestos a colaborar con todas las autoridades", concluyó.