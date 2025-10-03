Observaciones a UASLP podrían generar denuncias

La investigación sobre los recursos observados a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), que ascienden a 600 millones de pesos, no ha registrado avances en la etapa de solventación y se perfila para resolverse en tribunales, confirmó el titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), Rodrigo Lecourtois López.

El funcionario señaló que, tras concluir el plazo de solventación, los señalamientos pasarán al área de investigación y substanciación, donde se individualizarán los montos y se determinará la responsabilidad de cada autoridad involucrada.

“Si el administrador fue quien cometió este ilícito o si el rector (Alejandro Zermeño Guerra) fue responsable, a ellos se les da su parte de este monto observado de acuerdo a su responsabilidad, siempre garantizando su derecho de audiencia y los requisitos constitucionales que tienen todos los funcionarios y exfuncionarios públicos observados”, precisó.

El titular del IFSE indicó que la defensa se realiza de manera individual, sin involucrar los recursos de la institución, los municipios ni el estado. “Entonces sí emprenden una defensa en lo particular, defendiendo su postura”, precisó.

Respecto a la posibilidad de judicialización, Lecourtois López señaló que es prácticamente un hecho. “Lo han estado haciendo y afortunadamente hemos obtenido una victoria en todos los amparos, controversias constitucionales y demandas de nulidad que han presentado”, concluyó.