Ocupación hotelera podría superar el 60 % este verano

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La Dirección de Turismo Municipal aseguró. que existen condiciones de seguridad para recibir a los visitantes durante la temporada vacacional de verano y estimó que la ocupación hotelera podría superar el 60 por ciento, impulsada por los eventos culturales y la promoción del destino.

La titular de la dependencia, Claudia Lorena Peralta, afirmó que el Centro Histórico cuenta con un operativo permanente en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, además de la presencia de las denominadas "Centinelas", un grupo de mujeres policías capacitadas tanto en labores de seguridad como en atención turística e incluso con dominio del idioma inglés para orientar a los visitantes.

La funcionaria señaló que, pese a los reportes de algunos hechos delictivos y preocupaciones de comerciantes, existe una estrategia específica para resguardar el primer cuadro de la ciudad. Explicó que cada sábado autoridades municipales y representantes del Centro Histórico sostienen reuniones para revisar y fortalecer las acciones de vigilancia.

Peralta informó que actualmente la ocupación hotelera ronda entre 56 y 57 por ciento, aunque la expectativa es cerrar el periodo vacacional con niveles superiores al 60 por ciento. Añadió que uno de los eventos que fortalecerán la afluencia será el Festival Internacional de Tunas y Estudiantinas, que reunirá a más de 30 agrupaciones provenientes de cinco países, además de la promoción que se realiza ante embajadas, consulados y mercados internacionales.

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