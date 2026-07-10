logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡EXITOSOS!

Fotogalería

¡EXITOSOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Ocupación hotelera podría superar el 60 % este verano

Por Samuel Moreno

Julio 10, 2026 03:00 a.m.
A
Ocupación hotelera podría superar el 60 % este verano
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La Dirección de Turismo Municipal aseguró. que existen condiciones de seguridad para recibir a los visitantes durante la temporada vacacional de verano y estimó que la ocupación hotelera podría superar el 60 por ciento, impulsada por los eventos culturales y la promoción del destino.

      La titular de la dependencia, Claudia Lorena Peralta, afirmó que el Centro Histórico cuenta con un operativo permanente en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, además de la presencia de las denominadas "Centinelas", un grupo de mujeres policías capacitadas tanto en labores de seguridad como en atención turística e incluso con dominio del idioma inglés para orientar a los visitantes.

      La funcionaria señaló que, pese a los reportes de algunos hechos delictivos y preocupaciones de comerciantes, existe una estrategia específica para resguardar el primer cuadro de la ciudad. Explicó que cada sábado autoridades municipales y representantes del Centro Histórico sostienen reuniones para revisar y fortalecer las acciones de vigilancia.

      Peralta informó que actualmente la ocupación hotelera ronda entre 56 y 57 por ciento, aunque la expectativa es cerrar el periodo vacacional con niveles superiores al 60 por ciento. Añadió que uno de los eventos que fortalecerán la afluencia será el Festival Internacional de Tunas y Estudiantinas, que reunirá a más de 30 agrupaciones provenientes de cinco países, además de la promoción que se realiza ante embajadas, consulados y mercados internacionales.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Fuertes lluvias provocan inundaciones en el norte de la capital
        Fuertes lluvias provocan inundaciones en el norte de la capital

        Fuertes lluvias provocan inundaciones en el norte de la capital

        SLP

        Redacción

        Protección Civil mantiene vigilancia y recomienda evitar calles inundadas y conducir con precaución.

        Serán peatonales, calles del primer cuadro de Soledad
        Serán peatonales, calles del primer cuadro de Soledad

        Serán peatonales, calles del primer cuadro de Soledad

        SLP

        Flor Martínez

        La alcaldía asegura contar con el respaldo mayoritario de comerciantes

        Torres Sánchez asegura que hay espacio en presas potosinas
        Torres Sánchez asegura que hay espacio en presas potosinas

        Torres Sánchez asegura que hay espacio en presas potosinas

        SLP

        Rubén Pacheco

        Autoridades federales y estatales se reunieron para coordinar acciones

        Canchas del Mundial Social, con avance de apenas 7%
        Canchas del Mundial Social, con avance de apenas 7%

        Canchas del "Mundial Social", con avance de apenas 7%

        SLP

        Rubén Pacheco

        El Inpode señala que la federación tiene retrasos, aunque asegura que las obras avanzan en tiempo y forma