Ofertará SLP Towers atractivo desarrollo comercia

Oficinas, consultorios y locales comerciales en renta o venta, frente al Parque Tamgamanga I

Por Redacción

Noviembre 12, 2025 03:00 a.m.
A
SLP Towers es un desarrollo que integra Oficinas, Consultorios y Locales Comerciales en Venta y Renta, ubicado en San Luis Potosí, frente al gran Parque Tangamanga I y junto al Centro Comercial The Park.

Cápitel Desarrollos, anuncia con orgullo la finalización de la estructura de concreto de la Torre 2 de SLP Towers, marcando un hito fundamental en el avance de este proyecto emblemático que redefine el horizonte comercial y de negocios de San Luis Potosí.

La conclusión de esta etapa estructural, representa el cumplimiento puntual del calendario de obra y reafirma el compromiso de Cápitel Desarrollos con la calidad, certeza y excelencia que distinguen a cada uno de sus proyectos. 

Con 35 años de sólida experiencia y más de 80 proyectos exitosos, GRUPO CÁPITEL respalda la inversión de sus Clientes, Inversionistas e Inquilinos, ofreciéndoles las mejores soluciones de espacios, para impulsar el crecimiento de su negocio y de su patrimonio.

Este Proyecto está diseñado para ofrecer una solución a las necesidades comerciales y de servicios de los habitantes de la ciudad. Ante el crecimiento poblacional acelerado que vive San Luis Potosí, contar con productos y servicios cercanos al hogar se ha vuelto una prioridad. 

Actualmente, la obra presenta un avance total del 53%, destacando la conclusión de la estructura de la Torre 2 como un logro clave dentro del calendario de obra. El proyecto se encuentra por comenzar la etapa de instalaciones y albañilerías, las cuales serán ejecutadas por contratistas especializados que garantizan la calidad característica de los proyectos de Cápitel Desarrollos.

La inversión en este proyecto asegura una gran plusvalía y representa una oportunidad única de inversión en la mejor zona de San Luis Potosí.

Actualmente, el proyecto se encuentra en comercialización en etapa de preventa y se ofrecen planes de financiamiento directo con el desarrollador de hasta 24 meses sin intereses y atractivos descuentos en pago de contado.

