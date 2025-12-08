Olvidan el arreglo de caminos rurales

Si bien el gobierno de Villa de Pozos avanza poco a poco en la pavimentación o rehabilitación de algunas vialidades principales, residentes de las colonias y localidades rurales perciben como lejano que algún día puedan ver pavimentadas las calles de su entorno inmediato.

A poco más de un año de la creación del nuevo municipio, el gobierno poceño ha pavimentado o rehabilitado diversas avenidas y calles, como Los Castillo, Paseo de las Recuas, Molino Rojo, Los Ángeles, Vicente Guerrero, Pedro Mariano Anaya. Otras vialidades siguen en proceso, como el Camino a Santa Rita, Jocoyota y Bosques de las Flores.

Sin embargo, las solicitudes de pavimentación son abundantes debido a que en más de tres décadas los gobiernos de la capital hicieron poco o casi nada por urbanizar lo que antes fue una delegación municipal.

En localidades rurales o semiurbanas como Laguna de Santa Rita, San Nicolás de los Jassos y otras la desconfianza es todavía mayor en cuanto a que en los tres años de duración del primer gobierno municipal (2024 – 2027) se pueda avanzar de manera significativa en la pavimentación de calles y avenidas tanto principales como secundarias.

En general, la petición de las y los residentes de Villa de Pozos, expresada por diversos medios incluyendo las redes sociales, es que la actual administración municipal ahora encabezada por la diputada local con licencia, Martha Patricia Aradillas Aradillas, destine muchos más recursos a la pavimentación en el presupuesto público de 2026.