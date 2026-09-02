Alista SNTE formación docente en inteligencia artificial

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La Sección 52 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), se pronunció este martes por la generación de condiciones para la inclusión de la formación de los docentes en materia de uso y herramientas de la inteligencia artificial, como parte de la tarea docente y de garantía del aprendizaje.

La titular de la secretaría general del sindicato, Elizabeth Bibiana Guerrero Milán, dijo que no se trata de responsabilizar solo a las autoridades educativas de la formación de los docentes en esa materia, sino que se involucren tanto éstas como los propios docentes, alumnos y padres de familia.

La idea es generar condiciones de capacitación y formación continua en materia de uso inteligente de la inteligencia artificial, tanto para la generación de contenidos como para la evaluación de aprendizaje y control de uso de las herramientas, para garantizar que los estudiantes se involucren realmente en sus tareas de crecimiento personal y profesional.

El tema a discusión va ligado también con los controles de uso de teléfono celular en las escuelas, en este caso, por controversias de utilización en las escuelas básicas, condición que puede afectar directamente el aprendizaje y el cumplimiento de objetivos.

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