Discurso de una pugna interna, "absolutamente absurdo": Sheinbaum

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que exista una división entre su gobierno y el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y aseguró que su antecesor ha sido "sumamente respetuoso" con las decisiones de su administración.

"El presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido sumamente respetuoso con nuestro gobierno, sumamente respetuoso. No ha mandado ningún mensaje: ´haz esto, haz aquello´. No estoy de acuerdo con esto que hiciste, no me parece´", sostuvo.

Durante la conferencia matutina de este miércoles 2 de septiembre, la mandataria indicó que en redes sociales se habla sobre una división y la existencia de un grupo de "obradoristas" y otro de "claudistas", lo que calificó como "absolutamente absurdo", pues reiteró que el expresidente López Obrador ha sido respetuoso con su gobierno y consideró que la idea de que esté detrás gobernando es machista.

"No ha habido una sola llamada que me haya dicho: ´haz esto haz aquello´. Esta idea de que detrás de la presidenta está gobernando López Obrador es una idea muy machista, la verdad, de que las mujeres no tenemos ninguna posibilidad de desarrollar el gobierno o de que no hay capacidad de nadie más que en el presidente López Obrador", señaló.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En Palacio Nacional, reiteró que estos comentarios sugieren que las mujeres no pueden ejercer el gobierno. La Jefa del Ejecutivo detalló que el exmandatario federal está terminando su segundo libro como parte de su retiro de la vida pública, además de dedicarse a la "reflexión y pensamiento".

Por otro lado, Sheinbaum Pardo también contestó a las críticas al movimiento de la Cuarta Transformación dada las acusaciones de Estados Unidos hacia Rubén Rocha Moya, pues aseguró que sus opositores "ya se inventaron que hay una pugna interna", luego de que el sinaloense tomó la decisión de regresar a la gubernatura sin consultar con Morena o el gobierno federal.

"Ahora que pasó lo de Sinaloa, lo de Rocha y demás, ya se inventaron de que hay una pugna interna. Y de que ´vamos a ver si la presidenta, ahora sí pone a sus candidatos para demostrar que tiene el control del país´. Bueno, los candidatos en Morena los pone el pueblo porque lo ponen las encuestas. Ni siquiera la presidenta participa, ni en su momento el presidente López Obrador, en definir a los candidatos", puntualizó.

Calificó como "absolutamente falso" que haya división y acusó al bloque opositor quiere difundir la idea de que haya una división interna "pero van a fracasar". Sheinbaum Pardo también indicó que buscan debilitar al movimiento que representa. Destacó que las encuestas a la población representan el respaldo hacia su gobierno y su gabinete.

"La aprobación que tenemos en o que tiene el gobierno de México, porque no solo es la Presidenta, tiene que ver con que no hemos traicionado, con que nos mantenemos primero con los principios que siempre mantuvimos, principios que tienen que ver con no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Pero también con principios que tienen que ver con cómo gobernamos.

LEA TAMBIÉN Sheinbaum defiende resultados: "México no se somete ni se detiene" "Precisamente porque somos leales a esos principios podemos entregar buenas cuentas y garantizar un futuro de bienestar", aseguró

"Como no hemos traicionado, nos hemos comportado con rectitud, con honestidad, con honradez. Y cumpliendo los compromisos que hicimos con el pueblo de México durante la campaña. La gente está contenta con nosotros. Y además, sabe que hubo un cambio profundo y no quiero regresar al pasado. Eso es lo que reflejan las encuestas. Aparte, pues del agradecimiento a la gente por el apoyo", indicó esta mañana.