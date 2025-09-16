Pagan 287.4 mdp por rédito quirografario

Entre julio de 2024 y junio de este año, el gobierno del estado ha pagado 287.4 millones de pesos por concepto de intereses de catorce créditos quirografarios vigentes, de acuerdo a Cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El reporte de obligaciones financieras de las entidades federativas de la dependencia federal, actualizado al segundo trimestre del año, muestra que en total, los préstamos ascienden a 7 mil 274 millones de pesos.

De esos catorce créditos, seis fueron liquidados en el lapso mencionado, pero incluyen el pago de interés.

La SHCP registra que entre julio y septiembre de 2024, el gobierno estatal pagó 53.5 millones de pesos por concepto de intereses.

Para el periodo entre octubre y diciembre del año pasado, la cifra se elevó a 67.6 millones de pesos.

El primer trimestre del año, la cuota fue de 92.9 millones de pesos, la suma más alta en el lapso reportado.

Para el último trimestre registrado, que va de abril a junio de este año, el monto de interés pagado fue de 77.4 millones de pesos.

Entre julio y agosto de este año, las tres calificadoras de deuda que evalúan la situación financiera de la entidad coincidieron en degradar la perspectiva de las finanzas potosinas debido al uso continuado de préstamos de corto plazo.

Las empresas consultoras PCR Verum, Fitch Ratings y HR Ratings advirtieron que la repetida contratación de este tipo de financiamiento presiona a las arcas potosinas y podría limitar su margen de maniobra del estado para futuros préstamos.