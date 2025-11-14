Rehabilitan drenaje de la calle 5 de Mayo

Después de varias solicitudes de colonos de la zona, el Interapas emprendió trabajos de rehabilitación sanitaria sobre la calle 5 de Mayo, en dos tramos distintos ubicados en las colonias General I. Martínez y San Juan de Guadalupe, con el propósito de mejorar el funcionamiento del sistema de drenaje en esa área de la capital.

En la colonia General I. Martínez, el organismo realiza la sustitución de 20 metros lineales de tubería sanitaria de 15 pulgadas de diámetro, en el tramo comprendido entre avenida Salvador Nava y Urbano Villalón. La inversión estimada para esta obra asciende a 180 mil pesos.

De acuerdo con la información proporcionada, la intervención surgió a partir de un reporte ciudadano que derivó en una inspección técnica, mediante la cual se detectó un colapso en el drenaje. A partir de ello se diseñó y puso en marcha el proyecto de rehabilitación que actualmente se encuentra en ejecución.

De manera paralela, Interapas también trabaja en otro punto de la misma calle 5 de Mayo, entre Juan de la Barrera y La Lonja, en el barrio de San Juan de Guadalupe, donde se lleva a cabo la renovación de 50 metros lineales de tubería sanitaria.

El organismo destacó que ambas acciones se financian con recursos propios, producto del cumplimiento de los usuarios que mantienen sus pagos al corriente, así como del impulso del programa “Acaba tu deuda de una vez”, que ha permitido fortalecer la infraestructura hidráulica y sanitaria en beneficio de toda la Zona Metropolitana.