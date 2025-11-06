logo pulso
“Pago a la UASLP está garantizado”

Por Rubén Pacheco

Noviembre 06, 2025 03:00 a.m.
A
“Pago a la UASLP está garantizado”

Si bien se mantiene la fecha del 14 de noviembre como plazo para pagar el adeudo a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), el Gobierno del Estado conminó a no generar “circunstancias especulativas”, dado que el recurso está garantizado.

En entrevista, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, dijo que existe una buena relación entre la casa de estudios y la administración estatal, dado que no existe ninguna complejidad.

Sin embargo, reprochó la existencia de “gente” o personajes de la “herencia maldita” incrustados en la propia universidad, quienes buscan generar conflictos entre las dos instituciones gubernamentales.

“Su afán es que se pelee la Universidad con el gobierno, entonces no les vamos a dar el gusto”, expuso el mandatario estatal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Aparte, J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado, exhortó a no generar “circunstancias especulativas” o que “me dijo, le dije”, porque la financiación se cubrirá, por lo tanto, “debe quedar muy claro”, manifestó.

Asumió que desde el punto de vista financiero, la continuidad y funcionalidad de las instituciones públicas como la UASLP está garantizada.

“La información ya se las dio la Secretaría de Finanzas, que es quien mantiene las finanzas estatales. Bueno, lo único que les puedo seguir insistiendo, es que nadie se preocupe”, comentó.

