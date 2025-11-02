logo pulso
SLP

Sumará el Verde 600 mil militantes este año: Escobar

Por Ana Paula Vázquez

Noviembre 02, 2025 03:00 a.m.
A
Sumará el Verde 600 mil militantes este año: Escobar

Arturo Escobar y Vega, coordinador nacional del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), informó que el partido alcanzará a finales de año más de 600 mil afiliados en la entidad, con la expectativa de llegar a un millón de militantes cuando el Instituto Nacional Electoral (INE) lo permita. Escobar y Vega atribuyó este crecimiento al desempeño del gobernador Ricardo Gallardo y al entusiasmo ciudadano que, dijo, ha generado la gestión estatal.

“Es un deleite poder llegar a una entidad donde hay este posicionamiento del partido y todo está encuadrado con el resultado del gobierno del gobernador Ricardo Gallardo … inclusive yo no conozco una entidad que tenga tantos afiliados de algún partido político como lo tiene el Partido Verde en San Luis Potosí”, declaró Escobar y Vega. 

El coordinador nacional del PVEM precisó que el partido aún no ha definido si participará en coalición en el proceso electoral de 2027, ya que los preparativos internos apenas comienzan. Explicó que las conversaciones formales con otros partidos podrían iniciar a mediados del próximo año.

Sobre la posibilidad de formar alianzas, Escobar y Vega señaló que estas dependen de acuerdos complejos que incluyen plataformas de gobierno, competencias en municipios, distritos y gobernaturas. No obstante, mencionó que el PVEM busca ampliar la coalición que permitió ganar la elección de 2021 junto con el PT e incluso consideraría integrar a Morena si existe voluntad de la fuerza política.

“Pues supuesto que sí pero para eso habrá que tener comunión con otros partidos como Morena y ver la posibilidad de que se quieran integrar pero estamos en la voluntad de hacerlo”, añadió. 

