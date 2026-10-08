Parques ya cuentan con desfibriladores

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Se cuenta con desfibriladores externos automáticos (DEA), a fin de atender cualquier contingencia de salud que presenten asistentes a los parques, informó José Luis Mejía López, director general de

los Centros Estatales de

Cultura y Recreación Tangamanga (Cecurt).

El pasado 17 de septiembre, un hombre de aproximadamente 40 años que acudió a ejercitarse al complejo recreativo número uno fue encontrado sin vida aparentemente por un infarto al miocardio.

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En entrevista, el directivo estatal manifestó que la tecnología está bajo resguardo del departamento de enfermería yguardaparques, áreas

encargadas de reaccionar y utilizarlas ante cualquier urgencia médica.

Refirió que, de acuerdo con el reporte del personal de socorros, el visitante acudió muy temprano a correr y posteriormente presentó el infarto, por lo cual, ya no fue posible utilizar el desfibrilador para reanimarlo.

Aunque no precisó con cuántos dispositivos cuenta la dirección general de los Cecurt, sostuvo que el personal de enfermería acude de forma inmediata ante cualquier incidente, y en caso de requerir una atención más especializada, solicita la intervención de los Servicios de Salud de San Luis Potosí.

Dicho aparato es un dispositivo portátil diseñado para analizar el ritmo cardíaco y emitir una descarga eléctrica si es necesario.