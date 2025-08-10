Partería, una tradición prohibida en SLP

Aunque la práctica de la partería tradicional está prohibida en San Luis Potosí, desde hace casi dos décadas, Patricia Rivera continúa brindando acompañamiento y atención prenatal a mujeres embarazadas en la Zona Metropolitana.

Patricia, partera tradicional, explica que la prohibición se implementó hace aproximadamente 16 o 17 años, coincidiendo con la llegada del Seguro Popular al Estado.

Actualmente, Patricia no puede asistir partos, ni entrar a quirófanos para apoyar a las mujeres durante el alumbramiento, debido a las restricciones legales. Sin embargo, ofrece servicios de acompañamiento durante el embarazo y ayuda a “acomodar” al bebé, especialmente a mujeres que presentan dificultades para concebir o mantener el embarazo.

“En la actualidad está prohibido la partería aquí en San Luis. Entonces lo que hago pues es acomodar a los bebés, a las mujeres que no pueden tener bebés por alguna razón, les ayudo y llevo el acompañamiento durante el embarazo”, dijo Patricia Rivera.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La partera, originaria de San Luis Potosí, aprendió el oficio de su abuela y de una vecina que también se dedicaba a esta labor. Antes de la prohibición, Rivera asistió a numerosos partos, aunque en este momento tiene entre 10 y 15 usuarias activas.

Patricia es madre de siete hijos, y fue asistida durante sus propios partos por otra partera tradicional, Lorenza, reconocida en la colonia Satélite.

Mientras que un parto médico, puede costar alrededor de cinco mil pesos, el servicio de partería ronda los mil o dos mil pesos, señala la partera.