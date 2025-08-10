logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡UN GRAN AÑO MÁS!

Fotogalería

¡UN GRAN AÑO MÁS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Partería, una tradición prohibida en SLP

Desde hace 17 años esta la prohibición en el Estado y coincidió con la llegada del Seguro Popular

Por Ana Paula Vázquez

Agosto 10, 2025 03:00 a.m.
A
Partería, una tradición prohibida en SLP

Aunque la práctica de la partería tradicional está prohibida en San Luis Potosí, desde hace casi dos décadas, Patricia Rivera continúa brindando acompañamiento y atención prenatal a mujeres embarazadas en la Zona Metropolitana.

Patricia, partera tradicional, explica que la prohibición se implementó hace aproximadamente 16 o 17 años, coincidiendo con la llegada del Seguro Popular al Estado.

Actualmente, Patricia no puede asistir partos, ni entrar a quirófanos para apoyar a las mujeres durante el alumbramiento, debido a las restricciones legales. Sin embargo, ofrece servicios de acompañamiento durante el embarazo y ayuda a “acomodar” al bebé, especialmente a mujeres que presentan dificultades para concebir o mantener el embarazo.

“En la actualidad está prohibido la partería aquí en San Luis. Entonces lo que hago pues es acomodar a los bebés, a las mujeres que no pueden tener bebés por alguna razón, les ayudo y llevo el acompañamiento durante el embarazo”, dijo Patricia Rivera.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La partera, originaria de San Luis Potosí, aprendió el oficio de su abuela y de una vecina que también se dedicaba a esta labor. Antes de la prohibición, Rivera asistió a numerosos partos, aunque en este momento tiene entre 10 y 15 usuarias activas.

Patricia es madre de siete hijos, y fue asistida durante sus propios partos por otra partera tradicional, Lorenza, reconocida en la colonia Satélite.

Mientras que un parto médico, puede costar alrededor de cinco mil pesos, el servicio de partería ronda los mil o dos mil pesos, señala la partera.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

CMIC tiene interés en desarrollar “Viviendas del Bienestar”
CMIC tiene interés en desarrollar “Viviendas del Bienestar”

CMIC tiene interés en desarrollar “Viviendas del Bienestar”

SLP

Samuel Moreno

Participa V. de Pozos por primera vez en la Fenapo
Participa V. de Pozos por primera vez en la Fenapo

Participa V. de Pozos por primera vez en la Fenapo

SLP

Leonel Mora

Operadores de juegos en la acFenapo cuentan con identificación
Operadores de juegos en la acFenapo cuentan con identificación

Operadores de juegos en la acFenapo cuentan con identificación

SLP

Samuel Moreno

SLP, tercero en pérdidas agrícolas
SLP, tercero en pérdidas agrícolas

SLP, tercero en pérdidas agrícolas

SLP

Jaime Hernández

El estado, entre los primeros sitios de siniestralidad; a mitad del año, lleva perdidas casi 2 mil ha