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Sufren alcaldías disminución de recursos federales

Participaciones bajan para 58 municipios; se salva Soledad

Por Jaime Hernández

Junio 18, 2026 03:00 a.m.
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Sufren alcaldías disminución de recursos federales
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      En 2025, 58 de los 59 municipios potosinos sufrieron recortes en las participaciones federales recibidas, con excepción de Soledad, único que presentó números negros. En el otro extremo, el mayor recorte lo sufrió la alcaldía capitalina, de acuerdo a cifras de la Secretaría de Finanzas.

      Informe oficial sobre participaciones federales 2025

      La dependencia publicó ayer en el Periódico Oficial del Estado el informe sobre el ajuste definitivo de las participaciones federales 2025, entregadas a los municipios.

      De acuerdo al documento, el año pasado se preveía que los municipios potosinos recibieran cinco mil 407.6 millones de pesos. Sin embargo, la cantidad captada fue de cinco mil 342.8 millones de pesos, es decir, se presentó un recorte de 64.7 millones de pesos.

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      Impacto en municipios potosinos

      El reporte indica que 58 de los 59 municipios resintieron pérdidas. La mayor fue de la alcaldía capitalina, que recibió 10.6 millones de pesos menos, aunque se mantuvo como la de mayor presupuesto, con mil 157.1 millones de pesos, por lo que, proporcionalmente, no resulta significativa.

      Ciudad Valles recibió el segundo mayor recorte, con 3.1 millones de pesos.

      El recién creado municipio de Villa de Pozos sufrió su primer recorte en las participaciones federales, pues captó 2.8 millones de pesos menos de los esperados.

      Mexquitic perdió dos millones de pesos, Rioverde, 1.9 millones de pesos; en Ébano, la partida se redujo en 1.8 millones de pesos y Tamasopo redujo ese ingreso en 1.7 millones de pesos.

      Otros nueve municipios sufrieron reducciones en el monto recibido por participaciones federales.

      En contraste, sólo Soledad de Graciano Sánchez experimentó un incremento, de 1.9 millones de pesos.

      El documento, firmado por la secretaria de Finanzas, Ariadna García Vidal, no explica el motivo de la reducción casi generalizada ni por qué Soledad de Graciano Sánchez fue el único municipio que se salvó de la tijera presupuestal.

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