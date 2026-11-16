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Partidos deberán postular hasta 19 indígenas en 2027

Para el Congreso local deberá haber un diputado de etnias

Por Ana Paula Vázquez

Noviembre 16, 2026 03:00 a.m.
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Partidos deberán postular hasta 19 indígenas en 2027
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      Los partidos políticos tendrán que postular candidaturas indígenas en 19 municipios de San Luis Potosí para las elecciones de 2027, mientras que para el Congreso del Estado, la obligación se limitará a uno de los tres distritos electorales indígenas. 

      En este último caso, la demarcación será determinada mediante un sorteo previsto en los lineamientos del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac).

      El procedimiento involucrará a los distritos 12, 14 y 15, que comprenden 23 municipios. La selección determinará en cuál será obligatorio registrar una fórmula de diputación indígena, integrada por una persona propietaria y una suplente. La disposición también será aplicable a coaliciones, candidaturas comunes e independientes.

      El mecanismo deberá realizarse hasta tres días antes del inicio de las precampañas. El Ceepac estableció que será público, contará con transmisión en vivo y tendrá la intervención de la Oficialía Electoral. El resultado deberá difundirse en español, pame, tének y náhuatl.

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      Los lineamientos también establecen requisitos para quienes busquen una candidatura indígena. Las personas aspirantes deberán acreditar una autoadscripción calificada mediante constancias y documentos que demuestren su vínculo efectivo con la comunidad a la que pretenden representar; de no hacerlo, se negará su registro y el partido o coalición tendrá 48 horas para sustituirlas.

      Los tres distritos considerados para el sorteo son el 12, que comprende Alaquines, Aquismón, Ciudad del Maíz, Cárdenas, Huehuetlán, Rayón, Santa Catarina, Tamasopo y Tancanhuitz.

      El 14, con Coxcatlán, Ébano, San Antonio, San Vicente Tancuayalab, Tampamolón Corona, Tamuín, Tanlajás, Tanquián de Escobedo y Axtla de Terrazas y el 15, integrado por San Martín Chalchicuautla, Tamazunchale, Tampacán, Xilitla y Matlapa.

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