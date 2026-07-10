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P.C. atenderá eventualidades por las lluvias

Con nuevo equipo apoyarán con el desalojo de agua en puntos inundables

Por Flor Martínez

Julio 10, 2026 03:00 a.m.
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P.C. atenderá eventualidades por las lluvias
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      Ante la temporada de lluvias, la Dirección de Protección Civil Municipal, informó que se encuentra preparada para atender cualquier eventualidad derivada de las precipitaciones, debido a que la dependencia, recibirá nuevo equipamiento que permitirá mejorar las labores de atención y el desalojo de agua en los puntos con mayor riesgo de inundación en el municipio de Soledad.

      El titular del área, Martín Bravo Galicia, detalló que se dotará de motobombas instaladas en vehículos para utilizarlas durante las contingencias, lo que permitirá agilizar los trabajos en las colonias propensas a anegaciones. Asimismo, señaló que se contempla la renta de camiones tipo vactor para intervenir principalmente en las zonas donde históricamente se registran mayores problemas de inundación.

      El funcionario recordó que durante las lluvias registradas recientemente el nivel del agua aumentó de manera considerable, lo que generó la posibilidad de trasladar a personas a los albergues temporales. No obstante, destacó que las acciones implementadas permitieron desalojar el agua en aproximadamente una hora, evitando mayores afectaciones.

      Por otro lado mencionó que participó en una reunión encabezada por la Coordinación Estatal de Protección Civil, junto con autoridades de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Comisión Estatal del Agua (CEA), Interapas y municipios de la zona metropolitana, para definir los protocolos de actuación ante un posible desfogue controlado de la presa San José hacia el Río Santiago.

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      Sostuvo que en la información presentada, la presa San José registra un nivel de almacenamiento superior al 85 por ciento de su capacidad, por lo que las dependencias involucradas establecieron mecanismos de coordinación para atender cualquier eventualidad derivada de las lluvias.

      Agregó que se realizarán recorridos de supervisión a lo largo del cauce del Río Santiago hasta la presa La Cardona para detectar posibles obstrucciones o zonas de riesgo.

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