PC para pipa de gas peligrosa en Villa de Pozos

Personal de Protección Civil de Villa de Pozos retiró de la circulación una pipa de Gas Urban que, aparentemente “operaba en condiciones de riesgo y realizaba maniobras inseguras”.

Al respecto, el titular del área municipal, Miguel Ángel Llanas Texón, advirtió que habrá “cero tolerancia” para quienes representen un riesgo para la población.

De acuerdo con la información de Protección Civil, la unidad comercial de la gasera operaba “en condiciones inadecuadas y sin cumplir con las medidas de seguridad correspondientes”, aunque no se proporcionaron detalles de la evaluación. La unidad fue detectada durante un recorrido de supervisión y se procedió a su inmovilización para evitar riesgos tanto a los trabajadores tripulantes como a las y los residentes de la zona donde el vehículo fue detectado. Protección Civil tampoco reveló el sitio donde se registró el aseguramiento.

Llanas Texón Advirtió que en este caso y otros similares se aplicarán las sanciones que por Ley correspondan y que se le dará seguimiento al caso de acuerdo con los protocolos establecidos por Protección Civil. Reiteró que no habrá tolerancia frente a cualquier actividad que signifique un riesgo para la población.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí