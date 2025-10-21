logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ANDRÉS INICIA SU FE

Fotogalería

ANDRÉS INICIA SU FE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Plaga de chapulines invade la ciudad

Algunas personas les tienen miedo, pero son inofensivos

Por Jesús Vázquez

Octubre 21, 2025 03:00 a.m.
A
Plaga de chapulines invade la ciudad

Matehuala.- Se reporta una plaga de chapulines en diversos sectores de la ciudad, los insectos se han visto en todas las calles de la ciudad, e incluso se están metiendo a las viviendas algunas personas han reportado que son muy molestos porque son de gran tamaño y les causa temor, mientras que otros dicen que son inofensivos e incluso sus mascotas, como perros y gatos se ponen a jugar con ellos.

Al hacer un recorrido por las calles de la ciudad en diferentes partes se pueden ver los chapulines brincando en las banquetas, parques y en diferentes lugares, donde la gente luego se asusta al ver estos animales brincarles, hay quienes les tienen pánico y los matan, también quienes están echando veneno en sus casas para evitar que se llenen de este tipo de insectos.

La plaga de chapulines se pudo originar por las recientes lluvias, ya que estas propician el crecimiento de colonias de chapulines que es lo que ha llevado una proliferación masiva, además de que los chapulines tienen un ciclo biológico que le permite reproducirse de manera masiva, y muchos se encuentran entre toda la maleza que ha salido, por lo que la gente debe retirar la maleza de sus casas para evitar que tengan también estos

animales. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Refieren que con la próxima temporada invernal se espera que se acabe la plaga, ya que estos insectos prefieren climas cálidos y húmedos, de igual manera se pide a la población no tener miedo a los chapulines, ya que son insectos indefensos que no le hacen daño a nadie. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Arranca la colecta pro Bomberos
Arranca la colecta pro Bomberos

Arranca la colecta pro Bomberos

SLP

Redacción

Sin agua, el norte y oriente de Valles
Sin agua, el norte y oriente de Valles

Sin agua, el norte y oriente de Valles

SLP

Redacción

Falla de tanque de almacenamiento y distribución no ha podido ser reparada

Asociaciones piratas las que afectaron a los bomberos
Asociaciones piratas las que afectaron a los bomberos

Asociaciones piratas las que afectaron a los bomberos

SLP

Redacción

Protestan padres de escuela primaria
Protestan padres de escuela primaria

Protestan padres de escuela primaria

SLP

Carmen Hernández

Designa inspector Comité de paterfamilias y ahora lo desconoce y cesa a director