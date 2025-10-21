Plaga de chapulines invade la ciudad

Matehuala.- Se reporta una plaga de chapulines en diversos sectores de la ciudad, los insectos se han visto en todas las calles de la ciudad, e incluso se están metiendo a las viviendas algunas personas han reportado que son muy molestos porque son de gran tamaño y les causa temor, mientras que otros dicen que son inofensivos e incluso sus mascotas, como perros y gatos se ponen a jugar con ellos.

Al hacer un recorrido por las calles de la ciudad en diferentes partes se pueden ver los chapulines brincando en las banquetas, parques y en diferentes lugares, donde la gente luego se asusta al ver estos animales brincarles, hay quienes les tienen pánico y los matan, también quienes están echando veneno en sus casas para evitar que se llenen de este tipo de insectos.

La plaga de chapulines se pudo originar por las recientes lluvias, ya que estas propician el crecimiento de colonias de chapulines que es lo que ha llevado una proliferación masiva, además de que los chapulines tienen un ciclo biológico que le permite reproducirse de manera masiva, y muchos se encuentran entre toda la maleza que ha salido, por lo que la gente debe retirar la maleza de sus casas para evitar que tengan también estos

animales.

Refieren que con la próxima temporada invernal se espera que se acabe la plaga, ya que estos insectos prefieren climas cálidos y húmedos, de igual manera se pide a la población no tener miedo a los chapulines, ya que son insectos indefensos que no le hacen daño a nadie.