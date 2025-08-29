Peatonalizarán calles en el primer cuadro de SGS

El presidente municipal de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro, anunció que su gobierno impulsará la creación de un centro histórico en el corazón del municipio, proyecto que contempla la peatonalización de varias calles aledañas a la plaza principal para rescatar la vida cultural y comercial de la zona.

De acuerdo con el edil, las vialidades consideradas para integrarse a este plan son las calles Hidalgo, Juárez y Matamoros, así como otros accesos inmediatos a la plaza, en un esquema similar al cierre vial que cada año se implementa durante la Feria Nacional de la Enchilada (FENAE). La intención es generar un espacio seguro y atractivo para el turismo, al tiempo que se preserva la dinámica comercial del primer cuadro.

Navarro subrayó que la propuesta se trabaja bajo un esquema de diálogo y consenso con los comerciantes establecidos, a quienes se les ha planteado que la peatonalización no busca afectar sus ventas, sino por el contrario, detonar mayor afluencia de visitantes.

"Queremos mostrarles los beneficios de transformar la plaza y sus alrededores en un punto de encuentro más ordenado y con identidad, pero la decisión final será en conjunto con ellos", explicó.

El alcalde soledense adelantó que la conversión del actual edificio de la Presidencia Municipal en un museo complementará este proyecto, una vez que las oficinas se trasladen a la nueva unidad administrativa. Con ello, se busca no solo ahorrar en rentas, sino también darle un valor cultural al inmueble y fortalecer el atractivo del primer cuadro.

"Queremos darle vida a la zona, conservar la actividad comercial y convertirla en un espacio atractivo para visitantes y habitantes. La presidencia se va a convertir en un museo, y todo esto forma parte de una estrategia integral.