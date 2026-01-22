Pensiones costará 4,800 mdp este año

El sistema de pensiones del estado tendrá en 2026 un costo de 4 mil 800 millones de pesos, un alza significativa frente a los 3 mil 800 millones ejercidos en 2025, reveló el director de la Dirección General de Pensiones (DGP), Arturo Coronado Puente, al hacer un balance financiero al inicio del año.

En entrevista, el funcionario aseguró que, pese al crecimiento del gasto, las pensiones se pagan puntualmente.

Destacó que el aumento en el costo del sistema está ligado al crecimiento sostenido de pensionados.

Coronado Puente explicó que el alza del gasto obliga a realizar proyecciones financieras permanentes, en coordinación con el Ejecutivo estatal y la Secretaría de Finanzas, para garantizar la viabilidad del sistema en el corto y mediano plazo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En ese contexto, el director reconoció que el sistema opera con un déficit estructural mensual derivado de la diferencia entre los ingresos por aportaciones y el costo real de las nóminas, la cual es cubierta por el Ejecutivo.

"El gobierno paga las aportaciones como patrón y, además, cubre lo que hace falta mes a mes para poder cumplir con las pensiones", explicó, al señalar que, sin ese respaldo, los fondos del sistema no serían suficientes.

Sobre el adeudo histórico que se han señalado en años anteriores, Coronado Puente aseguró que estos ya fueron cubiertos con las aportaciones realizadas desde el segundo semestre de 2025, al precisar que el Estado ha cumplido con los recursos extraordinarios necesarios para sostener el sistema.

En cuanto al caso conocido como el "fraude del siglo", el director aclaró que las investigaciones continúan abiertas y que no existe aún una sentencia firme. Indicó que, hasta ahora, solo se han recuperado dos inmuebles, valuados en aproximadamente 11 y 12 millones de pesos, y que la reparación del daño no ha sido cubierta en su totalidad.