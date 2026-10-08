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Pensiones cubre nómina de pensionados de SNTE

Por Rubén Pacheco

Octubre 08, 2026 03:00 a.m.
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Pensiones cubre nómina de pensionados de SNTE
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      De forma mensual, se pagan alrededor de 40 millones de pesos por nómina ordinaria a los pensionados de la sección 52 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), informó Luis Arturo Coronado Puente, titular de la Dirección de Pensiones del Estado (DPE).

      Es decir, al año el Gobierno del Estado deposita 480 millones a cerca de mil 800 trabajadores de la educación en retiro, complementó. Refirió que el pasado 25 de septiembre, la institución cubrió en tiempo y forma la nómina correspondiente a dicha mensualidad, por lo cual, no existen pendientes con este sector cotizante.

      Aunado a ello, se depositaron los bonos y el retroactivo del incremento salarial entre el 7 y el 9% sobre el salario base, subrayó el funcionario estatal.

      “Año con año va ese incremento, porque ellos reciben sus incrementos. Obedecen a las negociaciones que se hacen a nivel nacional (entre la Secretaría de Educación Pública y el SNTE)”, remató.

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      Complemento que, en la próxima sesión de la Junta de Gobierno, se analizará eliminar el requisito de aval para los préstamos solicitados por los profesores de la sección 52 a la Dirección de Pensiones.

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