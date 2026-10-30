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Permisionarios deben ser solventes: SCT

La dependencia ve un área de oportunidad en el servicio

Por Rubén Pacheco

Octubre 30, 2026 03:00 a.m.
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Permisionarios deben ser solventes: SCT
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      Después de que Margarito Terán López, representante del gremio transportista, anunciara que necesita un subsidio público de casi 3 mil millones de pesos para 2027, Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), señaló que el Gobierno del Estado ya subsidia al transporte público a través de MetroRed y "es la manera en que otorga un transporte digno".

      Subrayó que de acuerdo con la Ley de Transporte Público del Estado, la iniciativa privada deberá tener solvencia económica para la renovación de los camiones urbanos y brindar atención de calidad.

      "Si ellos se declaran insolventes, nosotros vemos un área de oportunidad. Es justamente en este año que tendremos los estudios que nos informarán si se requiere otorgar más concesiones de transporte público en esta modalidad", enfatizó. 

      Una bolsa de 2 mil 797 millones 883 mil 472 pesos para el transporte público colectivo de San Luis Potosí en 2027 es el monto que plantea una iniciativa del sector del transporte presentada ante el Congreso del Estado e impulsada por 

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      dicho concesionario.

      En entrevista, Martínez Acosta informó que desde hace seis meses se establecieron mesas de diálogo con los empresarios, sin embargo, no han entregado información sobre su planteamiento.

      Por ende, la funcionaria estatal sentenció que mientras no exista la apertura para conocer el contenido de la moción, se considera la inexistencia de seriedad, formalidad y revisión puntual del asunto.

      "Es importante que 

      acrediten su dicho, mediante sus estados financieros o la demostración del aforo que tienen diariamente en sus unidades", complementó.

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