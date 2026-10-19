Persiste regateo en precio de artesanías

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Se ha identificado que persiste la práctica del regateo entre los compradores de artesanías y alimentos, comercializados por personas indígenas, advirtió Bernarda Reyes Hernández, directora del Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado (Indepi).

Urgió a promover una conciencia colectiva de un pago justo a los vendedores, porque este sector de la población invierte tiempo en la cosecha de verduras, preparación de alimentos y elaboración de artesanías.

"Aquella persona que vende los nopales, que va a vender sus cilantros en los mercaditos, pues invierte un trabajo de su siembra y su cosecha, y posteriormente ponerlos a disposición en un mercado", declaró.

Refirió que plazas comerciales y ayuntamientos facilitan espacios para que las comunidades originarias oferten sus productos en los denominados mercarditos o expos, por ello, destacó la relevancia de consumir lo que venden.

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"Estamos convocando a la ciudadanía a comprar haciendo un comercio justo, pagando lo que los diversos compañeros, desde artesanos hasta algunos comerciantes de tamales, atole, etcétera", remató.