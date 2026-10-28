Persisten 80 casos de barrenador en ganado

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San Luis Potosí mantiene alrededor de 80 casos activos de gusano barrenador en el ganado, aunque la plaga se encuentra más controlada debido a las medidas de prevención y vigilancia implementadas en las zonas afectadas, informó Jorge Luis Díaz Salinas, titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh).

El funcionario señaló que los productores han reforzado el cuidado de heridas en los animales para evitar la infestación, mientras se impulsa la detección temprana de larvas como parte de las acciones para contener la propagación del parásito.

Como parte de estas medidas, explicó que en la Zona Media se realizan actividades de capacitación para que el personal identifique oportunamente la presencia del gusano barrenador.

El funcionario estatal subrayó que detectar los casos a tiempo es fundamental para atender las heridas y reducir los riesgos para el ganado.

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Díaz Salinas indicó que San Luis Potosí recibió 17 millones de pesos adicionales de recursos federales, gestionados por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, para fortalecer las acciones contra esta plaga.

Añadió que también comenzó la liberación de moscas estériles por parte de los gobiernos de México y Estados Unidos, como estrategia para combatir al gusano barrenador. Entre las zonas donde ya se realizan estas acciones mencionó Ciudad del Maíz y la región Huasteca, aunque dijo no contar con la cifra de ejemplares liberados.